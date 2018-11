Müügile jõuab Maalehe aastaraamat

„Oleme aastate jooksul välja andnud terve seeria Maalehe aastaraamatuid ning ühes lugejate ja kasutajatega selle sisu pidevalt täiuslikumaks lihvinud. Usun, et ei liialda, kui ütlen, et tegu on Eesti kõige praktilisema infokogumiga, mis puudutab vajalikke toimetamisi kodus ja aias. Eks sama näitab ka asjaolu, et paljudes kauplustes muutub aastaraamat kiirelt defitsiidiks,” sõnab Maalehe peatoimetaja Andres Eilart.

Tänavune aastaraamat eristub oma eelkäijatest selle poolest, et sel korral on rõhk käsitööl, meisterdamisel ja majapidamisel, aga leidub ka hüva nõu aianduse kõrghooajaks.

Peale hinnatud Thuni külvikalendri on suureks abiks isikliku tervise kalender, mis võimaldab üles tähendada oma terviseandmeid, jälgida muutusi vererõhus ja kehakaalus ning pidada järge enesetunde ja vajalike rohtude üle.

Foto: Maaleht