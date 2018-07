Muusikalitäht Ele Millistfer: häid tegijaid on mõlemas leeris, nii elukutseliste kui harrastusnäitlejate seas

ETENDUSEJÄRGNE INTERVJUU ELE MILLISTFERIGA





Jah, läbi minu abikaasa, kes on Jannoga eelnevalt koostööd teinud, tunnen Jannot juba ammu, ja ta on juba varem rääkinud, et võiks midagi koos teha. Samuti rääkis ta Anne-Maist – et tal on nii head tekstid, mida peaks viisistama.

Aasta alguses võttis Janno asja aktiivsemalt üles, et nüüd on konkreetne värk ja kas sa tuled. Mulle väga meeldivad Janno asjad, olen üht-teist näinud. See tükk on küll natuke teistsugune. Kõik, kes teda teavad, ootavad musta huumorit, see tükk on natuke teistsugune, aga tema mõnus huumor on siin ikka sees. Llihtsalt see on oluliselt helgem, kui tema eelnevates tükkides. Ma olin kohe nõus, muidugi. Väga äge kamp on koos, hästi tore kogemus on olnud.





Kuidas on mängida koos harrastajatega?





Ma olen ikka nendega hästi palju kokku puutunud. Olen mänginud koos ja kõrvalseisjana olnud juures. Abikaasa on paljudes etendustes elukutselisi ja harrastajaid väga õnnestunult läbisegi kasutanud.

Need erinevused on sellised nipet-näpet. Häid tegijaid on mõlemas leeris.

Siin on koos väga armsad inimesed ja head näitlejad kellega on tore koostööd teha. Samuti on see koht väga tore, mängib väga hästi kaasa.

Siin ta hajub niimoodi platsile ära, et ei saagi aru, kui palju neid on. Nüüd on ikkagi olnud päris tublisti ja see on tore.







Kui veel kutsutakse nii kuhugi, kas läheks?





Ikka. Miks mitte? Kui asi on huvitav, hea tekst ja usaldad neid inimesi, siis loomulikult.