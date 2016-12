Pelikanid tähistasid talve algust munemisega: kesknädala hommikul munes üks roosapelikanidest esimese muna otse aedikuliivale, kuigi talvemajas on neile lausa kolm pesa valmis pandud. Talitajad tõid muna tuppa, kuivatasid õrnalt, mõõtsid-kaalusid ja paigutasid ta inkubaatorisse hauduma.

Esmaspäeval Klaipeda poole teele asunud kaks ameerika piisonimullikat ning lumeleopardid Mahnadi ja Mileedi on kenasti pärale jõudnud ja tutvuvad oma uute aedikutega. Teisipäeval sõitis Elistverre isailves Lars. Lumeleopardidest tühjaks jäänud puuridesse karumajas kolib aga nooruke irbis Nala, kel on nüüd taas võimalus külastajate ette pääseda.

Tallinna loomaaed ja loomaaia juures tegutsev mittetulunduslik liigikaitseline sihtasutus Lutreola avasid möödunud nädalal veebipõhise heategevuspoe ohustatud liikide kaitse toetamiseks looduses. Maailma Looduskaitseliidu (IUCN) punase nimistu andmetel on täna ohustatud üle 12 ja poole tuhande loomaliigi. Loomaaia ja SA Lutreola vahendusel on nüüd võimalik toetada amuuri leopardi ja amuuri tiigri, lumeleopardi, ninasarvikute, euroopa naaritsa ja lendorava kaitset ning uurimist.

Jõulude ja nääride vahel, 29. detsembril kogunevad Eestimaa Jõuluvanade Ühenduse jõulutaadid ja -memmed taas loomaaeda, toimub loomaaialoomade jõulutrall. Keskpäeval loomaaia põhjaväravast Paldiski maanteel algav punakuubede juhitud rongkäik liigub läbi loomaaia kuni elevantide ja muskusveisteni pakkudes erinevatele loomadele põnevaid mänguasju ja maiusi. Ka külastajad võivad loomaaialoomadele külakosti kaasa tuua, kuid ülesöömise vältimiseks palume kingiks toodu panna väravates olevatesse kogumiskastidesse, kust talitajad maiused loomadele õigel ajal ja parajas koguses ette annavad.

Loomaaed on avatud kõik päevad aastas, ka pühade ajal on kõik huvilised oodatud: loomaaia kassad on talvel avatud kella 9-15, siseekspositsioonid on esmaspäeviti kinni, teistel päevadel avatud kella 10-16. Loomaaed suletakse kell 17.

Alanud on registreerimine 3. ja 4. jaanuaril toimuvasse laste linnalaagrisse teemal „Keda röövivad röövloomad?“.