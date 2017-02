Lähipäevil läheb Eesti ilm märgatavalt külmemaks. Põhjuseks Arktiliste merede kohal arenenud kõrgrõhuala ERIKA, mis oma valdusi Valge mere äärest lõuna-edela suunas laiendab ning arktilist külma õhku lõunapoolsete laiuste suunas kannab.

Teisipäev tuleb kõrgrõhkkonna servas sajuta. Ida- ja kagutuul nõrgeneb. Eesti kohale kandub kirdevoolus külma juurde ja selgineva taeva all langeb õhutemperatuur -12..-17, Ida-Eestis -20°C ümbrusse, päeval tõuseb -7..-12°C-ni, idaservas kuni -15°C.

Kolmapäeval kõrgrõhkkonna mõju suureneb. Ilm on sajuta ja rahulik. Õhutemperatuur on -11..-16, Kagu-Eestis langeb ikka -20°C-ni langeda, päeval tõuseb -5..-10°C-ni.

Neljapäeval nihkub küll Läänemere kohale väheaktiivne madalrõhulohk, kuid selle sajupilved Eestini ei jõua. 60-ndast laiuskraadist põhja pool valitseb võimas kõrgrõhuala ja selle serv katab Eesti idaosa ning hoiab ilma sajuta ja võrdlemisi selge taevaga. Kagutuul muutub tuntavamaks Lääne-Eesti rannikualadel, sisemaal püsib võrdlemisi rahulik ilm. Õhutemperatuur on öösel -7..-12, Ida- ja Lõuna-Eestis langeb -15°C ümbrusse, päeval tõuseb -3..-8°C-ni.

Reedel on taas mõjusamaks kõrgrõhuvöönd ja ilm on Eestis sajuta ning rahulik. Õhutemperatuur on öösel -10..-15, saarte rannikul -5°C ümbruses, päeval -2..-7°C.

Laupäeval liigub kõrgrõhkkond Eesti kohale, aga jääb tasapisi nõrgemaks. Puhub mõõdukas kagutuul. Õhutemperatuur on öösel -8..-13, saarte rannikul -5°C ümbruses, päeval -2..-7°C.

Pühapäeval survestab kõrgrõhkkonda põhja poolt madalrõhkkond ja läänekaare tuul võib tugevneda, kuid sadu meile ei ulatu. Õhutemperatuur on öösel -7..-12, saartel ja läänerannikul kuni -5, päeval -2..-7°C.