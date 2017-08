Nädal tuleb soe ja suurema sajuta

Sel nädalal võib temperatuur tõusta kuni 26 kraadini ja nädala esimeses pooles pole suurt vihmasadu oodata.

Teisipäeval (8.08.) tugevneb kõrgrõhuhari ja ilm on suurema sajuta. Läänekaare tuul vaibub. Õhutemperatuur on öösel 10..14, rannikul kuni 16..17, päeval 19..23°C.

Kolmapäeva (9.08.) öö on kõrgrõhkkonna mõjul enamasti selge ja rahulik. Õhutemperatuur on 9..13, rannikul kuni 17°C. Päeval eemaldub kõrgrõhkkond Venemaa poole, kuid selle servas püsib meie ilm sajuta ja enamasti päikeseline. Kagutuul muutub tuntavamaks, seda Läänemerele laieneva madalrõhkkonna tõttu. Lõunavoolus jõuab soe õhumass ja õhutemperatuur tõuseb 22..25°C-ni, vaid saarte rannikul on pisut jahedam.

Neljapäeva (10.08.) öösel jõuab madalrõhulohk ja toob mõnesse kohta vihmahooge. Puhub tugev kagutuul. Õhutemperatuur on 13..18°C. Päeval madalrõhulohk eemaldub ja lääne poolt alates pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Tuul pöördub edelasse ja läände ning tugevneb. Õhutemperatuur on 22..26°C, rannikul jääb veidi alla 20°C.

Reedel (11.08.) tõmbub madalrõhkkond Karjala kohale, taevas selgineb ja ilm on sajuta. Tuul puhub läänekaarest ja on öö hakul Soome lahe ääres veel puhanguline, hommikuks rahuneb. Õhutemperatuur on 13..17°C. Päeval tugevneb kõrgrõhuhari ning ilm on sajuta ja laialdaselt ka päikeseline. Tuul on enamasti nõrk, õhtul pöördub idakaarde ja tugevneb pisut. Õhutemperatuur on öösel 10..15, rannikul kuni 17, päeval 22..25°C.

Laupäeval (12.08.) liigub üle Läänemere ümbruse väheaktiivne madalrõhulohk ning toob mõnesse kohta hoovihma. Tuul puhub öösel idakaarest, päeval läänekaarest ning võib tugevamaks tõusta. Õhutemperatuur on öösel 11..16, rannikul kuni 18, päeval 19..23°C, Kagu-Eestis võib paar-kolm kraadi kõrgemale tõusta.

Pühapäeval (13.08.) liigub üle Põhja-Skandinaavia itta võrdlemisi aktiivne madalrõhkkond ja selle lohk riivab ka Eestit. Toob kaasa vihmahooge, aga tänastel andmetel ei ole sajuhulk suur ja kõikjale need ilmselt ka ei jõua - väiksem on saju tõenäosus Lõuna-Eestis. Madalrõhkkond võib aga aktiivne olla ja tõstab Läänemere ääres läänekaare tuule tugevaks. Õhutemperatuur on öösel 10..15, rannikul kuni 18, päeval 18..22°C.

Esmaspäeval (14.08.) madalrõhulohk eemaldub ja selle järel lõõtsub väga tugev lääne- ja loodetuul. Niiskem õhumass eemaldub ja suuremat sadu ei tule. Õhutemperatuur on öösel 10..15, rannikul kuni 17, päeval 18..21°C.