Nädala esimeses pooles mõjutab Eesti ilma Venemaad kattev võimas kõrgrõhuala

Niiskust on küll võrdlemisi vähe ja ilm on suurema sajuta. Kuid jätkuva sooja õhu juurdevoolu tingimustes on soodsad tingimused udu ja madala pilvekihi tekkeks, millest piserdab ka uduvihma.

Rahuliku ilmaga on tingimused ebasoodsad pilvekihi hajumiseks ja seetõttu on taeva selginemiseks võimalused väikesed. Lõunakaare tuul on enamasti nõrk. Õhutemperatuur on öösel 3..8, maapinnal langeb 0°C lähedale, päeval 7..11°C.

Reedel (9.11.) liigub Läänemerele väike ja väheaktiivne madalrõhulohk ning lõunavoolus kandub selle piirest niiskust ka meile. Suuremat sadu ei tule, aga madalast hallist pilvekihist piserdab siin-seal nõrka vihma. Kagutuul muutub veidi tugevamaks. Õhutemperatuur on öösel 2..7, päeval 5..9°C.

Laupäeval (10.11.) laieneb Põhjamerelt madalrõhkkonna serv üle Skandinaavia ja selle serva mööda kandub niiskust ka meile. Sajab nõrka vihma. Kagutuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 1..5, rannikul kuni 8, päeval 4..8°C.

Pühapäeval (11.11.) liigub madalrõhulohk üle Läänemere ja toob päeva peale tihedama vihmasaju. Kagutuul paisub tugevaks. Õhutemperatuur on öösel 0..+5, rannikul kuni 7, päeval 3..8°C.