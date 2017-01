Eeloleva nädala teisipäeval ja kolmapäeval prognoositakse pisut külma, kuid üldiselt püsib pehme, pigem sügisele iseloomulik ilm.

Teisipäeval (24.01) liigub üle Eesti madalrõhulohk ja selle järel päeval õhurõhk tõuseb. Siin-seal sajab lörtsi ja lund, saarte rannikul võib ka vihma tulla, õhtuks saju võimalus väheneb. Tuul puhub öösel läänest ja loodest, päeval pöördub põhjakaarde 5-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -2..+2, õhtupoolikul langeb -5°C ümbrusse.

Kolmapäeval (25.01) liigub kõrgrõhuvöönd Eesti kohale ning päeval eemaldub Venemaa poole. Ilm on sajuta. Öö ja ennelõuna on rahulik, pärastlõunal Loode-Eestist alates tugevneb lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on -4..-9, kohati võib -12°C-ni langeda, päeval Lääne-Eestis -1..-4, Ida-Eestis -4..-7°C.

Neljapäeval (26.01) liigub üle Skandinaavia põhjatipu aktiivne madalrõhkkond ja selle lõunaserv laieneb Läänemere äärde ning toob siis soojema õhumassi. Sajab veidi lund ja lörtsi, järk-järgult lääne poolt alates muutub sadu vesisemaks. Puhub tugev edela- ja läänetuul, puhanguid sisemaal 13, rannikul 17 m/s. Õhutemperatuur öösel Lääne-Eestis 0..-5, hommikuks tõuseb +1..+3°C-ni, Ida-Eestis -3..-8, öö hakul kuni -12°C, päeval Lääne-Eestis +1..+3, Kesk- ja Ida-Eestis veel 0..-4°C.

Reedel (27.01) tugevneb Läänemere ääres väike kõrgrõhuhari. Pilved hõrenevad ja ilm on sajuta. Lääne- ja loodetuul on öösel veel tugev, päeval nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -2..+1, päeval 0..+3°C.

Laupäeval (28.01.) jõuab Norra merele uus madalrõhkkond ja selle surve Läänemere ümbrusele suureneb. Edelatuul taas tugevneb. Sajuvöönd kandub aga kaugemalt mööda, meil on pilvi hõredamalt ja ilm on sajuta. Õhutemperatuur on öösel -4..+1, päeval 0..+3°C.

Pühapäeval (29.01.) liigub madalrõhkkond üle Skandinaavia põhjatipu ja selle lõunaservas on Eestis mahe, aga tuuline ilm. Kohati võib veidi lörtsi ja vihma sadada. Õhutemperatuur on öösel -3..+2, päeval +1..+4°C.

Allikas: Riigi Ilmateenistus