Nädala keskpaik tõotab kujuneda tormiseks, reedel võib lörtsi sadada

Kolmapäeval (26.09) jõuab madalrõhkkond Norra rannikule, laieneb üle Läänemere ja tõstab tuule tormiks – öösel tõuseb tuul merel, hommikuks ka Eesti rannikuvetes.

Sajud veel öösel Eesti kohale ei jõua, kuid tuul pöördub läände ja edelasse ning paisub tugevaks - hommikuks tõusevad puhangud sisemaal 14, saartel ja rannikul kuni 20 m/s.

Õhutemperatuur on 3-7, Ida-Eestis võib maapinnal 0°C ümbrusse langeda, saartel ja läänerannikul on 8-13°C.

Hommikul jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb päeval üle Eesti. Puhub väga tugev edelatuul, sisemaal on puhanguid üle 15, rannikul üle 20, saartel 25 m/s. Õhutemperatuur tõuseb pärastlõunaks 10-14°C-ni.

Neljapäeval (27.09.) liigub aktiivne madalrõhkkond üle Skandinaavia põhjaosa itta ja selle lõuna-edelaserv katab Läänemere ümbrust. Öö hakul sajab hoovihma, pärast keskööd saju võimalus väheneb, päeval on vihmahooge hõredalt. Puhub väga jõuline edela- ja läänetuul, puhanguid on sisemaal üle 15, rannikul 20 m/s, välistatud pole veel tugevamad puhangud. Õhutemperatuur on öösel 5-9, rannikul kuni 13, päeval 11-14°C.

Reedel (28.09.) kaugeneb madalrõhkkond Venemaa põhjaaladele, kuid selle serva mööda liigub üle Balti riikide uus väike osatsüklon. Kui selle liikumistrajektoor kaldub Eestist lõuna poole, siis meie osaks saab tsükloni külmem põhjapoolne serv ning vihma sekka võib ka lumekruupe ja lörtsi tulla. Pärastlõunal sajuhood hõrenevad. Tuul on küll tugev, aga tormiste iilideni ulatub tänastel andmetel vaid öösel Liivi lahel, päeval puhub mõõdukalt tugev loodetuul. Õhutemperatuur on öösel 1-6, maapinnal võib 0°C ümbrusse langeda, rannikul kuni 10, päeval 9-12°C.

Allikas: Riigi Ilmateenistus