Nädala lõpus muutub ilm taas külmemaks, maapinnal langeb temperatuur kuni -2 kraadini

Suur suvesoe ei taha ega taha tulla.

Homme liigub üle Eesti kõrgrõhuhari. Öö on sajuta ja vaikne. Õhutemperatuur langeb 4..9°C-ni, maapinnal kohati 0°C lähedale. Päev on samuti suuremal osal sajuta, üksnes õhtul võivad Skandinaaviast läheneva madalrõhkkonna esimesed vihmapilved jõuda. Tuul pöördub lõunakaarde. Õhutemperatuur on 15..19°C, meremõjuga rannikul kuni 13°C.

Kolmapäeval liigub madalrõhkkond Skandinaaviast üle Läänemere ja tõenäoliselt kulgeb edasine trajektoor üle Soome lahe ranniku itta ning selle vahetus läheduses sajab Eestis aeg-ajalt vihma. Tuul puhub öösel lõunakaarest ja on mõõdukas, päeval pöördub läänekaarde ning tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 8..13, päeval 11..14, Lõuna-Eestis kuni 17°C.

Neljapäeval eemaldub madalrõhkkond Põhja-Venemaale ja selle järel on öösel sajuhooge harva. Päeval sajab aga kord siin, kord seal hoovihma. Puhub tugev loodetuul, puhanguid on ka sisemaal 15 m/s. Madalrõhkkonna järel pöördub õhuvool samuti loodesse ja sealt tungib sisse jahedam õhumass. Õhutemperatuur on öösel 4..8, meretuulega rannikul kuni 10, päeval 10..13°C.

Reedel eemaldub madalrõhkkond veelgi kaugemale Venemaa põhjaaladele, kuid selle äärmine lääneserv ulatub veel Eestini. Öö on juba sajuta, päeval on kohatisi vihmahooge. Loodetuul tasapisi nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 3..8, maapinnal langeb 0°C ümbrusse, rannikul on sooja kuni 11, päeval 11..15°C.

Laupäeval tugevneb kõrgrõhuvöönd. Öö on sajuta, päeval on üksikute vihmahoogude võimalus. Puhub mõõdukas loodetuul. Õhutemperatuur on öösel 2..7, maapinnal langeb 0..-2°C-ni, meretuulega rannikul on kuni 10, päeval 11..15°C.

Pühapäeva öö on kõrgrõhuvööndi mõjul sajuta. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 2..7, maapinnal langeb 0..-3°C-ni, meretuulega rannikul kuni 10°C. Päeval kõrgrõhuvöönd eemaldub aeglaselt ida poole. Mandril on ilm veel ilus. Saartele võivad aga Läänemerelt läheneva madalrõhulohu vihmapilved jõuda. Tuul pöördub lõunakaarde. Õhk on pisut mahedam ja temperatuur tõuseb 15..17°C-ni, saartel ja meretuulega rannikul on 11..14°C.

Esmaspäeval liigub üle Eesti madalrõhulohk ühes vihmahoogudega. Tuul pöördub päeval lõunakaarest läänekaarde ja pisut tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 6..11, päeval 11..15°C ja kui sajuhooge harvem on, siis paar-kolm kraadi kõrgemale.