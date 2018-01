Nädala prognoos: lund juurde ei tule

Pilt on illustratiivne. SVEN ARBET

Lõpuks on ilm ka meie laiusel võtnud talvisema moe, aga esialgu kahjuks vaid õhutemperatuuri osas. Täna riivab meid Venemaa kauge madalrõhuala lohk ja sealt pudeneb Mandri-Eestisse veidike lund, aga oluliselt see õhukesele lumekirmele lisa ei too.