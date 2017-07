Nädala prognoos: madalrõhulohke jagub

Põhja- ja Ida-Euroopat pikalt enda valduses hoidva madalrõhuala järjekordne lohk jagab täna Maarjamaale veel tublisti nii äikese- kui ka hoovihma ning mitmel pool on sadu tugev, kohati võib sadada rahet.

Reedel kogub uus madalrõhuala kese jõudu Lõuna-Soomes, võtab siis aga õnneks suuna põhja poole ja meil on lootus ilma mõningasele paranemisele. Reede öö on veel vihmane, eelkõige just Mandri-Eestis, kuid reede päeval ja laupäeval on sajuhooge kohati. Need on siis lühiajalisemad ja sajuhulgad väiksemad.

Pühapäeval süveneb Norra merel juba uus madalrõhkkond, aga selle kiiret liikumist ida poole takistab Venemaa kohal olev kõrgrõhuhari. Nii on lootus, et pühapäev võib mööduda sajuta, ennekõike just Mandri-Eestis. Uus nädala toob aga uue madalrõhulohu Läänemerele ja seega ründavad Eestit uued sajupilved. Nii esmapäev kui ka teisipäev tulevad sagedaste vihmasagaratega.