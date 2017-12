Nädala prognoos: napilt valged jõulud

Ida-Eestis on ülekaalus nullist madalam õhutemperatuur, lääne pool plussid ning saarte rannikul tõuseb aeg-ajalt 4–5 soojapügalani, samas kui Ida-Eestis võib öösiti samavõrra nullist madalamale langeda.

Lähipäevad olulisi sademeid ei too, üksnes laupäeva öösel sajab kohati vähest lörtsi ning lund. Reedel on pilvkate laiemalt rebenenud ja nii lisandub üürikesse talvepäeva veidi lisavalgust. Jõulupäkapikud on usinasti töös ja laupäeva öösel kihutab Islandilt väike käbe osatsüklon Norra rannikule, et jõululaupäeva öösel meile kingituseks lund tuua. Pühapäeva öösel ületab see tsüklon Skandinaavia mäestiku ja päeval Soome lahe lääneosa ning õhtuks haarab enda embusesse kogu Eesti.