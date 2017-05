Nädala prognoos: öösiti püsivad miinuskraadid, päevalgi on õhusooja napilt

Riigi Ilmateenistuse andmetel valitseb Gröönimaal ja Arktikas võimas kõrgrõhuala. Samal ajal kujuneb Loode-Venemaa kohal kõrgetesse õhukihtidesse ulatuv madalrõhuala. Kahe rõhuala piirimail on Põhja-Euroopa õhuruum põhjakaarde avatud, kust jätkub külma õhu sissetung Läänemere ümbrusse.

Kolmapäeval (10.05.) katab Venemaad mitmeosaline madalrõhuala ja selle lääneserv ulatub üle Eesti. Sajuhooge on öösel harva, päeval arenevatest rünksajupilvedest tuleb laialdaselt sajuhooge nii vihma kui lumekruupidena. Põhjakaare tuul nõrgeneb sisemaal 2-5, rannikul ulatub veel kuni 8 m/s, päeval pöördub läänekaarde. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal -1..-5°C-ni, meretuulega rannikul on kuni +2°C, päeval tõuseb 5..8°C-ni, sajupilvede all on vaid paar-kolm kraadi.

Neljapäeval (11.05.) madalrõhkkonna mõju tasapisi väheneb ja öö on suurema sajuta ning rahulik. Selgineva taeva all langeb õhutemperatuur sisemaal kuni -5°C-ni, meremõjuga rannikul on kuni +3°C. Päeval on külmale õhumassile iseloomulikult tingimused soodsad rünksajupilvede arenguks. Kord siin, kord seal tuleb sajuhooge nii vihma kui lumekruupidena. Läänekaare tuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur tõuseb 6..9°C-ni, sajuhoogude all langeb 3..4°C-ni.

Reedel (12.05.) tugevneb kõrgrõhkkonna mõju. Öö on sajuta ja selge ning nõrga loodetuulega. Päeval võib üksikutes kohtades hoog vihma tulla. Läänekaare tuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 0..-4, meremõjuga rannikul kuni +3, päeval 8..11, meretuulele avatud rannikul kuni 6°C.

Laupäeval (13.05.) kandub kõrgrõhkkond Venemaale ja selle servas on Eestis öö selge ja sajuta. Päeval areneb küll pilverünki, aga saju tõenäosus on siiski väike. Tuul pöördub lõunakaarde ja on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on öösel -2..+3, päeval 12..14, meretuulele avatud rannikul kuni 7°C.

Pühapäeval (14.05.) püsib kõrgrõhkkonna ülekaal. Öö on taas selge. Päeval lisandub pilvi ja suuremal osal on ilm sajuta. Kuid Eesti lääne- ja põhjaservas pole vihmahood välistatud. Tuul muutub tuntavamaks. Õhutemperatuur on öösel 0..+5, päeval 12..15, meretuulele avatud rannikul kuni 8°C.

Esmaspäeva (15.05.) jooksul tõenäoliselt toimub ilmamuutus. Madalrõhulohk ühes sajuhoogudega liigub üle Eesti ja selle järel pöördub tuul järk-järgult põhjakaarde ning algab jahedama õhu sissetung. Õhutemperatuur on öösel 0..+5, päeval 6..11, Lõuna-Eestis võib tõusta kuni 14°C-ni, pärastlõunal põhjarannikult alates langeb.

Teisipäeval (16.05.) tugevneb taas kõrgrõhkkond ja ilm on sajuta. Tuul pöördub läänekaarde ja päeva peale tugevneb. Õhutemperatuur on öösel -2..+2, rannikul kuni +5, päeval 10..13, meretuulele avatud rannikul kuni 8°C.