NÄDALA PROGNOOS | Rahu - üheks päevaks

Merike Merilain RUS

Liiklejatale ilmateade midagi rõõmustavat ei luba, suusatajatele aga küll. Anni Õnneleid

Pärast tormilist aasta algust on veel üks päev talverahu meid rõõmustamas. Lumikate on igati talvevääriline, ulatudes idapoolses Eestis valdavalt üle 20 cm, Jõhvis on lumikatte paksus 31 cm.