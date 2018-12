Nädalavahetus tuleb sombune, aasta vahetub rahutu ilmaga

Öö hakul sajab mandril siin-seal veidi vihma ja lörtsi, idapoolsetes maakondades ka pisut lund, pärast keskööd on saju võimalus veel Kagu-Eestis. Võib olla udu ja püsib libeduseoht. Päev on suurema sajuta, vaid üksikutes kohtades võib veidi vihma tibada või märgi helbeid poetada. Õhtul jõuab Põhja-Eestisse tihedamaid pilvi, millest vihma tuleb. Tuul on öösel nõrk, päeval tugevneb edelatuul Hiiumaal ja põhjarannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel -2..+2, päeval 0..+3, Ida-Eestis 0..-1°C.

Pühapäeval (30.12) eemaldub madalrõhulohk Venemaale ja selle järel sajab põhiliselt idapoolsetes maakondades lörtsi, sekka ka vihma, pärast keskööd Kagu-Eestis põhiliselt lund. Päev on tõusva õhurõhu foonil ja suurema sajuta. Tuul pöördub edelast läände ja loodesse ning ulatub päeval saartel ja põhjarannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 0..-4, saarte rannikul kuni +2, päeval -1..+1, saartel ja läänerannikul +1..+3°C.

Esmaspäeval (31.12) tugevneb kõrgrõhkkonna mõju ja ilm on enamasti sajuta. Tuul on öö hakul veel tugev ning puhub läänest ja loodest, siis nõrgeneb. Ennelõuna on rahulik, pärastlõunal pöördub tuul edelasse ja lõunasse ning tugevneb. Õhutemperatuur on ööpäeva jooksul -2..-7°C. Õhtu on juba tugeva tuulega. Lääne-Eestisse võib lume- ja lörtsisadu jõuda ning õhutemperatuur tõuseb saartel ja läänerannikul üle 0°C.