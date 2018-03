Nädalavahetusel toimuvad omavalitsuste talimängud. Millistel aladel võisteldakse, kes osalevad ning kellel on võimalus võita?

34. Eesti omavalitsuste talimängud, kus selgitatakse parimad linnad ja vallad, viimased koguni kahes grupis - suuremad ja väiksemad, toimuvad 3.- 4. märtsil peamiselt Viljandis, aga ka mujal.

Mõõtu võetakse murdmaasuusatamises, mäesuusatamises (mäesuusk ja lumelaud), korvpallis, lauatennises, males, kabes ja ujumises. Ühtlasi selgitatakse välja parimad omavalitsusjuhid.

Eelseisva suurvõistluse kohta jagab kommentaare endine Maalehe ajakirjanik, 2015. aastal talimängudel murdmaasuusatamises M60 klassis 5 km 22. koha saavutanud Heino Laiapea:

"Kiirpilk Eestimaa Spordiliidu Jõudi kodulehel talimängudele registreerimise kohta näitab nii mõndagi.

Males mängivad 26 võistkonda üheksa vooru. Kõrgema keskmise reitinguga on Tallinn. Kuna Tallinn teistel aldel ei osale, siis vaatamata võimalikule edule pole pealinnal üldkokkuvõttes esimese veerandsaja hulka asja.

Fotomeenutus valdade ja linnade talimängudelt. Foto: Raivo Tasso

Tartu ja Rae valla mehed jäid korvpallis alagruppides kolmandaks ja finaalturniirile ei pääsenud. See toob üldvõitja selgitamisel põnevust.

Tartu valla korvpallinaiskond on eeldatav võitja. Veel kindlam on Rae valla esikoht ujumises. Viljandimaa valdadest on ujumises konkurentsitu Mulgi vald, sest Viljandi vallast on vaid kaks ujujat.

See eest on Viljandi vald kõige rohkem kirja pannud suusatajaid.

Mäesuusatamises on Lüganusel 25 sportlast. Lüganuse ja Alutaguse on tegijad mitmel alal ja pole ime, kui nad kokkuvõttes esiviisikus kõrvuti on.

Mäesuusatamises on esindatud 22 omavalitsust, naiste korvpallis 14 ja lauatennises 13.

Üldparemusjärjestuse rehkendamisel läheb kohustusliku alana kirja murdmaasuusatamine ja viis paremat tulemust teistelt aladelt.

Neid omavalitsusi, kes kõigil üheksal alal osaleks vist ei ole."

Omavalitsuste talimängude võitja selgitatakse siis välja sedaviisi:

meeste ja naiste korvpallis, lauatennises ning males ja kabes võib iga omavalitsus välja panna kuni kaks võistkonda, kusjuures arvesse läheb parema võistkonna tulemus;

üldise paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse omavalitsuse murdmaasuusatamise kohapunktidele viie parema spordiala kohapunktid teistelt mängude programmis olevatelt spordialadelt.

Talimängude üldkokkuvõttes selguvad:

parimad linnad;

parimad vallad kahes grupis: üle 8 000 elaniku ja kuni 8 000 elanikku.

34. Eesti omavalitsuste talimängud korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Viljandi Vallavalitsuse, Viljandi Linnavalitsuse ja Viljandimaa Spordiliiduga.