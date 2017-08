Nädalavahetusel võib minna matkama Baltikumi pikimale matkarajale

Matkahuvilisi ja turismiasjalisi oodatakse septembris Pärnumaale ja Läänemaale osalema matkadel, mille raames inspekteeritakse Eesti ja Läti rannikut mööda kulgeva Baltikumi pikimat matkarada.

Esimene matk algab 2. septembril kell 9 Ikla piiripunktis. Matkade jooksul läbitakse erinevad lõigud pikkusega keskmiselt 20km päevas.

Eesti ja Läti rannikule loodav matkarada on osa Euroopa kaugmatkarajast E9 (European Long Distance Path E9). Eesmärgiks on luua Balti riikide pikim matkarada mööda Läänemere rannikut Leedu piirist kuni Eesti põhjarannikuni, mille pikkus on ligikaudu 1100km.

Matkarada tutvustab selle ääres ja läheduses asuvaid turismiobjekte ja vaatamisväärsusi. Läbi selle tekitatakse huvi külastada piirkonda ning pakkuda ka matkaraja läheduses asuvate ettevõtete tooteid ja teenuseid.

„Matkaraja inspekteerimise käigus luuakse rajast GPX failid, samuti ka vaadatakse võimalike märgistuste-viitade asukohti ja üldist raja kulgemist," selgitas projektijuht Anneli Haabu. „Matkadel osalemine on tasuta ning eelnev registreerimine pole vajalik, küll aga peavad osalejad ise hoolitsema oma transpordi, söögi, joogi ja majutuse eest,“ lisas Pärnumaa Turism juhataja Kaire Ilus.

Tulevasele Ranniku matkarajale on tulevikus oodatud jalgsimatkajad, aktiivsed puhkajad, lastega pered, linnuvaatlejad, ajaloo- ja kultuuripärandi huvilised nii Eestist kui välisriikidest. Projekti tegevustesse on kaastatud piirkonna omavalitsused, ettevõtted ja organisatsioonid, kellega koostöös planeeritakse matkarada, selle visualiseerimine, viitadega märgistamine ja vajalik infomaterjal.