Muhu rahvaarv on viimase kuue aastaga kasvanud ligemale 30%.Ehkki skeptikud väidavad, et põhilist osa rahvaarvu suurenemises mängis aasta 2016, mil praami sooduspileteid hakati müüma Saare maakonda sissekirjutust omavatele inimestele, on rahvaarvu kasv jätkunud ka järgnevatel aastatel.

Sellest, et juurdetulijate näol pole tegu üksnes praamisoodustuse saajatega, annab tunnistust asjaolu, et ka laste arv nii koolis kui lasteaias suureneb ja puudu on vabadest elamispindadest.