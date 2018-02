Naine, tänu kellele pole Eestis enam marutaudi

Presidendilt teenetemärgi saanud loomaarst Enel Niin peab oma tähtsamaks iseloomujooneks vastutustundlikkust. Seda nii Eestis marutaudi likvideerides, loomi ravides kui Rail Balticu trassi osas kaasa rääkides.

Lisaks on ta Raudsepa lamba-ja kitsekasvatustalu tegevjuht ning MES-i lambakasvatuse konsulent.

Põhitöökoht on tal Veterinaar- ja Toiduamet (VTA), kus Niin on metsloomade marutaudivastase vaktsineerimise projektijuht. Võib öelda, et tänu Enel Niinele pole Eestis enam marutaudi.

Kui koerte ja kasside marutaudivastane vaktsineerimine on olnud aastakümneid kohustuslik, siis alates 2005. aasta sügisest hakati marutaudi tõrjuma ka metsloomade seas, sest just metsloomadelt see tõbi ju koduloomadeni jõuab. Projekti asus vedama Enel Niin.

„Marutaud on äärmiselt ohtlik haigus nii loomadele kui inimestele,” ütleb Enel Niin ise. „2003. aastal suri marutaudi üle 800 looma, see on ju kohutavalt suur arv!”

Kuna marutaudi vastu on olemas vaktsiin, hakati seda üle Eesti lennukilt külvama. Igal kevadel ja sügisel läheb Enel Niin koos piloodiga väikesele lennukireisile ja külvab vaktsiinipakikesi maa peale.

„Kolme aasta järel kukkus marutaudijuhtumite arv nagu kivi,” ütleb Niin rõõmsalt.

Viimane metsloomadega otseselt seotud marutaudijuhtum oli 2008. aasta märtsis Harjumaal. Edaspidi on kährikute ja rebaste hulgas marutaudi leitud vaid neljal korral.

Aga, nagu ütleb Enel Niin ise, ei saa loota, et marutaudi oht päriselt kaoks. „See haigus istub meil ju piiri taga ja ootab juhust Eestisse lipsata!”

Enel Niin on läbi ja lõhki loomarst. Juba vanavanemad olid tunnustatud loomakasvatajad ning ka tema ema, isa ja vend on loomaarstiks õppinud. Lisaks ametitööle saab ta oma teadmisi rakendada ka nõustajana ning Valtu kandis asuvas lambakasvatus- ja aretustalusaretus, kus neil naabriga kahepeale on 800 lammast.

Ja kuna Rail Balticu trass on kavandatud just sellesse piirkonda, kus tema talu asub, ei saa Enel Niin muidugi ka selle arutelus kõrvaltvaatajaks jääda.