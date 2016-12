Ajaleht Harju Elu, mida reaalset on tehtud poole aastaga rongiliikluse taastamiseks Naissaarel.

Vastab Naissaare endine vedurijuht Peedo Lehtla: „Jõulud Naissaarel läksid rahulikult, võiks öelda, et isegi traditsiooniliselt. Meid on siia talvituma jäänud kaheksa inimest. Helistasin siis neile kõigile ja merel olijaile kirikukella. Kas suvel jälle vedurit hakkan juhtima, veel kindlalt ei tea, aga lootust on."

Vastab Viimsi vallavalitsuse avalike suhete juht Liia Ringo: „Nii Viimsi vallavalitsuse kui SA Rannarahva Muuseum juhtkonna huvi on see, et liiklemine ajaloolisel Naissaare raudteel peatselt jätkuks. Väga olulised on ka reisijate turvalisus ning raudtee väärtus ja säilimine ajaloolise pärandina."

Tänaseks on eksperthinnangu koostamisega alustatud. Hinnangu üleandmistähtaeg oli algselt 2016. a detsembris, kuid Muuseumraudtee MTÜ taotles muinsuskaitseametilt tähtaja pikendamist kuni 15.07.2017.

