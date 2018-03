Naistepäev trellide taga: väike, aga tubli vanglajuht annab karistusele sisu

Viru vangla direktor Anu Mölder on Eestis ainus vangla naisdirektor. Tema tee vanglateenistusse algas juhuslikult. Kehalistel katsetel tegi ta elu esimesed kätekõverdused... "Ka vanglas võib tegutseda veidi raamidest väljas," ütleb Anu. "Mu süda on rahul, kui tunnen: olen andnud kinnipeetavatele võimalikult palju teadmisi ja oskusi, et nad saaksid ühiskonnas normaalselt hakkama."