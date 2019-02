NAPP PÄÄSEMINE | Lumehunniku alla kinni jäänud eaka naise päästis kummaline telefonikõne

„See oli möödunud teisipäeva õhtul kella kaheksa ajal, kui üks Kergu inimene mulle helistas. Talle omakorda olevat helistanud tuttav Raplamaalt, vist Järvakandi kandist, ja andnud teada, et saanud ühelt umbes 80aastaselt Kergu mammilt kummalise telefonikõne — memm jäänud katuselt alla sadanud lumehunniku all kinni, kuid pääsenud ise välja ja lamab nüüd läbimärjana toas. Et mingu ta vaadaku üle, kuidas olukord on,“ alustab juhtunu lahti harutamist piirkonnapolitseinik Janek Saharenko. Olukorda kontrollima läinud politseinikule avanes maja juures pilt, mis tal südame kurku tõstis.