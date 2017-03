Narva muuseum on finantskriisi äärel

Tüli Narva linnuse renoveerimise ümber Foto: Sven Arbet

Kohalike poliitikute usaldamatus Narva muuseumi juhtkonna vastu ja muuseumile eraldatava toetuse kärpimine on viinud selleni, et üha raskem on leida raha muuseumi töötajatele palga maksmiseks. Linnavõimud tahavad endiselt teada, miks arendab muuseum aktiivselt oma restorani, aga mitte sealseid ekspositsioone.