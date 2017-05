Narva muuseumi ähvardab volikogu kiusu tõttu sulgemine

Kultuuriministeerium saatis Narva linnajuhtidele ultimatiivse kirja, kus meenutab, et linn peab lepingu järgi sihtasutust Narva Muuseum kaasfinantseerima. Volikogu esimees Aleksandr Jefimov jällegi väidab, et linnal sellist kohustust polegi − pealegi olevat muuseumi juhtimises suuri puudusi.

Sihtasutuse loomisel lepiti riigi ja linna vahel kokku, et sihtasutuse tegevuskulusid rahastatakse ühiselt ning et Narva linna eelarvest sihtasutuse tegevuskuludeks aastas eraldatav summa ei kasva, vaid jääb samaks, nagu see oli 2012. aastal ilma muuseumi teenitud omatuluvahenditeta, s.o 429 135 eurot.

Riik lubas lisarahastusena eraldada 2012. aastal 50 000 eurot ja edaspidi 100 000 eurot aastas.

Praegu pole aga Narva linnavolikogu endiselt langetanud otsust seni eraldamata 200 000 euro kohta ning muuseum linna tegevuse tagajärjel suurtes rahalistes raskustes.

