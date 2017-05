Narva volikogu eestseisus andis Narva muuseumi tulevikule rohelise tule

Narva volikogu eestseisus saatis täna hommikul volikogu 18. mai istungile Narva muuseumi edasiseks tegevuseks vajaliku linnapoolse rahastamise otsuse.

"Eestseisuse üksmeelne otsus on otsekui roheline tuli Narva muuseumi tulevikule, millega Narva linnavõim asub uuesti täitma enda kohustusi muuseumi kaasomanikuna," kommenteeris SDE fraktsiooni juht Narva volikogus Ants Kutti.

Sihtasutuse Narva muuseum teine asutaja, kultuuriministeerium, on enda kohustusi alati täitnud, Narva volikogu vähendas aga muuseumi rahastamist tänavuses eelarves erimeelsuste tõttu muuseumi tegevuse korraldamisel 200 000 euro võrra, mispeale kerkis küsimus muuseumi võimalikust sulgemisest.

Nüüd tuleb Narva linnavolikogus järgmisel nädalal eelnõu, mis näeb ette Narva muuseumile 195 000 euro eraldamise.

"Tegelikult on ju muuseumi heast käekäigust huvitatud nii meie linn kui ka riik. Seetõttu usun, et volikogu liikmed annavad eestseisuse tänasele otsusele oma jah-sõna ning Narva muuseum ühe Eesti visiitkaardina Ida-Virumaal töötab edasi," ütles Ants Kutti.

Kutti, kes on Narva muuseumi nõukogu endine liige, loodab, et muuseumi juht Ants Toode võtab nüüd tagasi otsuse rahapuudusel mitte osaleda 20. mail üle-eestiliselt korraldatava muuseumiöö üritustel.

"Ma ei kahtle, et 20. mail on Narva muuseumi uksed kõigile soovijatele valla ja sellest tuleb väga põnev muuseumiöö, lisaks maitsev, sest kindlasti on muuseumis öö läbi lahti ka linna ühe parema restorani uksed," sõnas Ants Kutti.