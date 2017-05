Neeme Järvi: Euroopa Liit ehitab raudteed, aga kultuurile ta ei kuluta

Dirigent Neeme Järvi ütleb, et me peame hakkama rohkem mõtlema kultuurile ja sellele riigina õla alla panema, et eesti kultuuri maailma viia.

7. juunil 80aastaseks saav maailmakuulus eesti dirigent Neeme Järvi unistab, kuidas eesti rahvus alles jääks: „Selleks ehitame mere äärde ooperiteatri, mitte bensiinijaama. Linnahallist teeme kontserdisaali, mitte konverentsikeskuse, ja selle avab maailma parim sümfooniaorkester ERSO.”

Neeme Järvi: "Minu poiss Kristjan kuulas Mozartit kogu aeg. Ta ei rääkinudki veel, aga minul Mozart mängis ühel perioodil pidevalt ja kõvasti. Tal on 40 sümfooniat. Ju laps siis kuulis, et Mozart ja Mozart. Ta läks suurte kõlarite juurde ja hakkas uurima, kust see muusika välja tuleb. Vaatas sinna taha ja see kukkus

talle pähe. Siis tuli kööki suure kisaga ja esimene sõna, mis ta ütles, oli Mozart. Sellises atmosfääris meie lapsed elasid.

Tehnika ja tehnoloogia rikuvad kõik asjad ära. Me elame kõige vaesemal ajal. Wagner saadeti Saksamaalt välja: läks Dresdenisse, oli revolutsionäär; läks Münchenisse, oli revolutsionäär – löödi välja igalt poolt. Hull oli, hullud inimesed teevad suuri asju."