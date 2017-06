Neeruti inimesed kogusid valla bussijuhile taastusraviks ligi 4000 eurot

Neeruti Seltsi üleskutsel on kogutud valla bussijuht Toomas Tingase taastusravi toetuseks enam kui 3900 eurot

18. juunil algatas Neeruti Seltsi juht Tiiu Uusküla kogumiskampaania valla bussijuhi tervise taastamiseks.

„Algatame Neeruti Seltsi liikme ja hea sõbra Toomas Tingase heaks annetuste kogumise. Temaga juhtus õnnetus maikuus ja senini on ta Tallinnas haiglaravil. Ta saab väga vajaliku ravina lihaste taastamiseks massaaži vaid 45 min päevas - rohkem ei ole ette nähtud. Nüüd tuleksime meie appi - võimaldaks talle raha eest lisaravi - massaaži. See annaks suuremad lootused kiiremaks taastumiseks. Summa suurus oleks igaühe enda otsus võimalusi arvestades. Nagu piiskadest moodustub ookean, nii oleks ka igast väikesest summast ikka abi. Toomas on igati abi väärt."

30. juuni kell 9.00 seisuga oli 105 annetanu poolt kogunenud 3977 eurot ja 18 senti, teatas Kadrina kandi uudiste Facebooki-leht.