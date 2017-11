Neli kuud maaülikooli kliinikus ravil olnud kalju- ja merikotkas lastakse homme vabadusse

Homme, 7. novembril lastakse vabasse loodusesse Eesti Maaülikooli loomakliinikus ravi saanud haruldane kaljukotkas, kes vajas abi pliimürgistusest taastumiseks, ning noor merikotkas, kes oli lennuvõimetu murtud sulgede tõttu.

Loomaarsti ja maaülikooli doktorandi Madis Leivitsa sõnul on Pärnumaalt leitud kaljukotka näol tegemist Eesti vanima kaljukotkaga. Et lind on rõngastatud 1992. aastal, on ta tänaseks üle kahekümne viie aasta vana.

Kaljukotkas leiti Pärnumaalt 24. juunil ning leidjad viisid ta esialgu oma koju. Järgmisel päeval toimetas Leivits linnu loomakliinikusse.

"Lisaks pliimürgistusele oli kaljukotkal ka teised tervisehädasid, nagu roiskunud liha seedetraktis, mille organismist välja loputasime. Samuti oli linnul palju murdunud sulgi, mille kasvatamisele kulus pärast linnu tervenemist veel mitu kuud,“ rääkis Leivits. Ta lisas, et kaljukotkas saab uue ja värvilise, GPS-saatjaga rõnga, mille järgi on tulevikus võimalik tuvastada kotka liikumisteekonda.

Foto: Maaülikooli loomakliinik

Leivits rääkis, et homme lastakse vabasse ka noor merikotkas, kes jõudis kliinikusse samuti Pärnumaalt ning seda vaid kuu aega hiljem.

„Sel aastal on lindude puhul tõsine probleem nende murdunud suled. Just sellel põhjusel merikotkas ka ravi vajas. Miks see nii on, me kahjuks öelda ei oska, ent võimalik, et see on seotud tänavuse suve kliimaga,“ ütles Leivits.

Kaljukotkas. Foto: Maaülikooli loomakliinik

Merikotkas oli halvas seisundis, tal olid ka välisparasiidid, mille loomaarstid tal vabaneda aitasid.

Tänaseks on mõlemad uhked linnud lendamiseks heas seisukorras ning treenitud. Kalju- ja merikotkas pääsevad taas vabadusse homme, 7. novembril ligikaudu kella 13–14 Pärnumaal.