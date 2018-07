Neli piimatootjat asuvad Venemaa asemel eksportima Hiina ja Tšiilisse

Kuna Hiinas on imikute piimasegud palju rangema kontrolli all kui tavalised piimatooted, siis selleks, et oma toodangut saaks sisse tuua AS Solbritt, oli vaja lisaks läbi teha täiendav registreerimine CNCA juures. Selleks pidi nii VTA kui ka ettevõte tegema mahukat tööd, et anda ülevaade Eesti järelevalvesüsteemist ning ettevõtte tootmisprotsessidest. Lisaks toimus ettevõtte inspekteerimine CNCA poolt möödunud aasta novembris.

Turgu pole lihtne avada

VTA jaoks tähendab iga uue turu avanemine väga pika ja töörohke protsessi lõppu. “Näiteks Hiina turu puhul alustasime Eesti piimatoodete turu avamisega 2012. aastal ning protokoll Eesti piimatoodete lubamiseks Hiina turule allkirjastati Eesti ja Hiina vahel 2016. aastal. Nii et see protsess võttis aega neli aastat,” sõnas VTA peadirektor Indrek Halliste.

“Tšiili turu avanemine ei olnud veel mõned aastad tagasi atraktiivne, kuna Lõuna-Ameerika oli periooditi ise piimatoodete eksportija. Täna on olukord muutunud, Euroopa suured piimandusriigid peavad Mehhikot ja Lõuna-Ameerikat oluliseks ekspordituruks, nüüd on ka meil sinna ligipääs. Selle üle on hea meel, see loob meile lisavõimalusi ja paindlikkust,” lisab ta.

Välisturgude avanemine Eesti toiduettevõtete jaoks on üks olulisi suundi VTA töös. VTA jaotab välisriigid turu avamiseks vajalike tegevuste alusel kahte rühma. Esimesse gruppi kuuluvad riigid, mis ei nõua eksportiva riigi ja/või ettevõtte registreerimist. Nendesse riikidesse saavad kõik Eesti ettevõtted eksportida loomset päritolu tooteid registreerimisprotsessi läbimata. Piisab Veterinaar- ja Toiduameti poolt välja antavast sertifikaadist.

Teisse gruppi kuuluvad riigid, mille turule sisenemine võib olla aastaid kestev protsess. Sellistel puhkudel võib olla nõutav kas eksportiva riigi registreerimine või ettevõtte ja toodete registreerimine. Sellesse gruppi kuuluvad näiteks Hiina RV, Jaapan, USA, Korea Vabariik.