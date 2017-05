Neljapäeva toob hoovihma, laupäev 24-kraadise õhusooja

Kolmapäeval (24.05.) madalrõhulohk küll kaugeneb, kuid on ikka takistuseks kõrgrõhkkonna tugevnemisele ning seetõttu kohatiste sajuhoogude võimalus püsib.

Tuul nõrgeneb ja pöördub idakaarde. Õhutemperatuur on öösel 4..9, maapinna lähedal pole välistatud langus 0°C ümbrusse, päeval 14..19°C, meremõjuga rannikul kuni 12°C.

Neljapäeva (25.05.) öösel ulatub üle Eesti kõrgema rõhuga vöönd ja ilm on enamasti sajuta. Päevaks jõuab madalrõhulohk, hommikupoolikul sajab üksikutes kohtades, õhtupoolikul aga laialdasemalt hoovihma. Tuul puhub läänekaarest ja on enamasti nõrk. Õhutemperatuur on öösel 3..8, maapinna lähedal võib kohati 0°C ümbrusse langeda, päeval tõuseb 12..17, Ida-Eestis kuni 19°C.

Reede (26.05.) öösel madalrõhulohk ühes sajuhoogudega eemaldub. Päeva peale tugevneb kõrgrõhkkond, taevas selgineb ja saju võimalus väheneb. Tuul pöördub loodesse ja põhja ning veidi tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 5..10, päeval 15..18°C, meremõjuga rannikul kuni 12°C.

Laupäevaks (27.05.) tugevneb kõrgrõhkkond. Ilm on sajuta ning laialdaselt selge taevaga ja rahulik. Õhutemperatuur on öösel 1..6, maapinna lähedal langeb alla 0°C, päeval 12..17°C, Eesti lõuna- ja edelaosas võib tõusta kuni 19°C-ni.

Pühapäeval (28.05.) liigub üle Soome itta madalrõhkkond ja sunnib kõrgrõhkkonna meist lõuna poole kaugenema. Ilm muutub tuulisemaks ja pilvisemaks. Päeval võib mõnes kohas ka nõrka vihma sadada. Tuul pöördub edelasse ja tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 2..8, maapinna lähedal langeb 0°C ümbrusse, päeval 13..18°C. Soojema õhumassi kiirema liikumise korral võib paar kraadi kõrgemale tõusta.

Esmaspäeva (29.05.) ööks madalrõhkkonna mõju väheneb, ilm on sajuta ja rahulikum. Päeval suureneb lääne poolt taas madalrõhkkonna surve. Tuul pöördub lõunasse ja tugevneb ning võivad sajupilved jõuda. Õhutemperatuur on öösel 7..12, päeval 19..24°C, meremõjuga rannikul ja saju korral kuni 14°C.