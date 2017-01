Maalehe aasta algab võimsa saavutusega - meie lehe tiraaž on seekord 101 900 eksemplari. Lisaks oleme jätkuvalt suurima tiraažiga (54 4000 eksemplari) ajaleht Eestis, selgub Eesti Ajalehtede Liidu väljaannete detsembrikuu andmetest. Sama oli ka ülemöödunud aasta detsembris, toona oli trükiarv 53 300 eksemplari.

Vastmöödunud aastal alustas Maaleht mitmete suurprojektidega. “Maalehe maal” raames kutsusime inimesi üles meile saatma lugusid Eesti elust ja jagasime neid kunstnikega. See projekt tipneb sel aastal, kui märtsis avame suurejoonelise näituse koostöös Eesti Kunstnike Liiduga Tallinna Kunstihoones, tuues tükikese maaelu otse Eesti peaväljakule.

Täiesti uue asjana alustasime “Kaameraga maal” sarja, mille raames toome lugejate-vaatajateni Ivar Soopani tehtud minidokumentaalid, mis on osutunud erakordselt menukaks. Eelmisel aastal alustasid ilmumist ka Maalehe ja Maakodu digiväljaanded, kus saame maa ja Eestimaa teemadele veel uhket lisa pakkuda.

Meie ajakirjanikud istusid suvel kõikide presidendikandidaatide kodutreppidel, tegid esimese intervjuu kvoodipagulasega ning värske presidendiga, kuulasid ära nii lihtsate inimeste muresid kui ka lahkasid Eesti elu puudutavaid valusaid probleeme ning aitasid vajadusel ametnikelgi seadustest aru saada. Lisaks jätkus igasse numbrisse maamajandamise lugusid ning 16. korda järjest valisime Aasta Põllumehe.

Sügisel viisime koos mükoloogidega metsa 150 seenehuvilist ja muidugi teeme sääraseid harivaid retki sel aastal jälle. Käes on Maalehe juubeliaasta - Maaleht saab 30. Seoses sellega on oodata lisaks head ja paremat, millega kavatseme lugejaid ja kaasteelisi kostitada! Mõni neist on veel üllatus.

Aga kohe aasta algusest toome lugejateni näiteks Vigala Sassi uue ja suure, tervet aastat vältava sarja, kus ta räägib lahti oma teekonna teadjameheks, oskused, kuidas taimedega kasulikult ümber käia ja tähemärkide mõju tervisele. Samuti oleme otsustanud kasvatada tele- ja raadiolugude mahtu, mis ikka on ju erinevates pereringides üheks kõneaineks.

Maalehe aasta algus on vägev, teeme riigi suurima lehe, rekordilise 101 900-tiraažiga. Vahvaid elamusi riigi suurima ja sõbralikuima lehe seltsis!