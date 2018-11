Neljapäeval muutub ilm tuuliseks, merel on oodata tormi

Tuul rahuneb ja puhub öösel põhjakaarest, päeval valdavalt läänekaarest. Õhtupoolikul algab edela- ja lõunatuule tugevnemine. Õhutemperatuur on öösel -5..-9, meremõjuga rannikul -4..+1°C, päeval 0°C-st rannikul -2..-5°C-ni sisemaal.

Neljapäeval (29.11) taganeb kõrgrõhkkond aeglaselt ida-kagu poole, kuid selle loodeserv hoiab meie ilma ikka sajuta. Atlandilt jõuab madalrõhkkondade tandemist üks Norra ja teine Põhjamerele ning avaldavad üheskoos jõulist survet Läänemere ümbrusele. Pingelise vastasseisu tõttu tõuseb edela- ja lõunatuul väga tugevaks, puhanguid on 15, rannikul 20 m/s, mere ääres kuni 22 m/s. Öö on laialdaselt selge taevaga ja õhutemperatuur langeb -4..-9°C-ni, lõunakaare tuulele avatud rannikul jääb 0°C ümbrusse, päeval on -1..-5, rannikul 0°C ümber või veidi üle.

Reedel (30.11) püsib vastasseis Venemaad katva kõrgrõhkkonna ja lääne pool aktiivsena püsiva madalrõhkkonna vahel. Edela- ja lõunatuul on endiselt väga vali, merel tormine. Pilvi on öösel enam, aga olulist sadu neist ei tule, päev on selgema taevaga ja kuiv. Õhutemperatuur on öösel Lääne-Eestis -2..+2, ida pool -3..-7, päeval Lääne-Eestis -1..+2, Kesk- ja Ida-Eestis -1..-3°C.

Laupäeva (1.12) öösel püsib kahe rõhkkonna pingeline vastasseis ning lõuna- ja kagutuul ikka väga tugev. Päeval kaldub kahe rõhuala vastasseis pisut enam kõrgrõhkkonna kasuks ning tuul annab pisitasa veidi järele. Öö on selgem, hommik ja päev pilverünkadega, aga olulise sajuta. Õhutemperatuur on öösel saartel ja läänerannikul -1..-5, mandril sisealadel -6..-9, päeval saartel ja läänerannikul 0..-3, sisemaal -4..-6°C.