Neljapäevast läheb ilm soojemaks ja selgemaks

Teisipäeval (21.03.) liigub Shetlandi saarte lähistelt Norra mere kohale uus madalrõhkkond ja selle lohk liigub üle Eesti. Aeg-ajalt sajab lörtsi ja vihma. Lõuna- ja kagutuul tugevneb, pärastlõunal pöördub edelasse. Õhutemperatuur on öösel -1..+2, päeval 2..6°C.

Kolmapäevaks (22.03.) kujuneb Lofootide lähistele kõrgetesse õhukihtidesse ulatuv madalrõhkkond ja selle edelaserv ulatub üle Läänemere. Öösel on sadusid harva, päeval sajab mõnes kohas vihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Puhub tugev edelatuul. Õhutemperatuur on öösel 0..+3, päeval 3..7°C.

Neljapäeval (23.03.) eemaldub madalrõhkkond Siberi arktiliste merede poole. öösel ulatub selle serv veel Läänemereni ning Põhja-Eestis võib kohati lörtsi ja vihma sadada. Edelatuul tasapisi nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1..+2°C. Päeval tugevneb lõuna poolt kõrgrõhuvööndi mõju. Taevas selgineb ja ilm on sajuta. Läänekaare tuul rahuneb. Õhutemperatuur on 6..9, mmeretuulega rannikul kuni 3°C.

Reedel (24.03.) liigub kõrgrõhkkond Skandinaaviast üle Läänemere ja hoiab ilma rahuliku. Kuid kõrgemates õhukihtides valitseb Läänemere kohal läänevool, mis toob niiskust ning seetõttu sajab meil kohati lörtsi või vihma. Õhutemperatuur on öösel -3..+1, päeval 3..8°C.