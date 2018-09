Nii laenud kui sissetulekud kasvavad hoogsalt, eriti kõrgepalgalistel

“Inimeste nõudlus laenude järele on suurenenud, sest keskmine palk on kasvanud suhteliselt kiiresti,” tõdes Eesti Panga ökonomist Mari Tamm. “Inimesed tunnevad end kindlamalt kui mõni aasta tagasi ja intressimäärad on väga madalad.”

Kantar Emori finantsseireuuringu järgi hindab kolmandik Eesti elanikest oma majandusseisu heaks või väga heaks.