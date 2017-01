Igaüks, kes on kogenud paanikahoogu, teab, et see on üks jubedamaid tundeid maailmas. Raske on hingata, pea hakkab ringi käima, tekib iiveldus ning keha hakkab higistama. See võib tabada täiesti ootamatul ajal ning kestab tavaliselt 10 minutit.

Siin on mõned nipid, kuidas paanikahooga toime tulla:

1) Mine hinga värsket õhku

Paanikahoo ajal on soovitav minna õue ja hingata natuke värsket õhku. Kui olete juba väljas, proovige hoidke mõned sekundid hinge kinni ja korrake seda viis korda. See hingamise tehnika aitab teil kohe rahuneda.

2) Räägi endaga

See võib kõlada veidi kummaliselt, kuid sellest võib abi olla. Ütle endale, et kõik on korras ning et peaksid maha rahunema. Prooviga käituda täiesti tavaliselt ning toimeta edasi nii, nagu midagi poleks juhtunud.

3) Hakka loendama

Järgmine kord, kui sa tunned, et paanikahoog hakkab tekkima, hakka kõike enda ümber loendama või loe lihtsalt numbreid tagurpidi. Need on tähelepanu kõrvalejuhtimise tehnikad. Proovi märgata detaile enda ümber ja isegi helisid. See aitab meelel lõdvestuda ja keskenduda millelegi muule.

4) Hoia stressipall endaga kaasas

Stressipall on täitsa mugav ning käepärane. Seda saab hoida nii käekotis kui ka tööl sahtlis. See toimib!

5) Näri nätsu

Närimiskumm on ärevuse vastane tegevus, sest iga tegevus, kus sa pead pidevalt tegevust kordama, juhib mõtted mujale. Nii et järgmine kord, kui hoog hakkab tulema, pista näts suhu!

6) Lepi

Mõnikord on oluline olukorraga leppida. Parim asi, mida sa oma ajule öelda saad on: “Hei! See kestab ainult 10 minutit ning pärast seda on kõik möödas ja korras”. Ja see aitab. Sa pead täielikult tundma ja endale kinnitama, et kuigi hoog on kohutav, siis see ei ole eluohtlik.

Allikas: indiatimes.com