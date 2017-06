"Noamüüja Itaaliast" üritas vanainimese käest piletiraha välja petta

Mustjala kandis toimetas esmaspäeval ringi kahtlane metallnõude ja nugade müüja, kes väitis end pärit olevat Itaaliast ja vajas oma väitel kojusõiduks piletiraha.

Keskpäeva paiku peatas Võhma ja Mustjala vahel Paatsa bussipeatuse juures heleda autoga sõitnud tõmmu meest kohaliku mehe sõiduki, justkui vajanuks abi.

"Seejärel asus kõrvalistmele tooma pappkaste metallist nõude ja nugadega, väites, et see kõik on kingitus. Samas rääkis, et on Itaaliast ja vajaks siis nagu ka abi ehk piletiraha," kirjutatakse FB grupis Märgatud Saaremaal. Vanainimene vastanud, et ei ole tal ei raha ega ka soovi millegi järele.

Kuressaare politseijaoskonna patrulltalituse juht Matis Sikk soovitas inimestel, keda sel viisil tüüdatakse, sõiduki numbri meelde jätta ja politseid juhtunust teavitada, vahendab Saarte Hääl. Ta lisas, et politsei ei saa sekkuda juhul, kui inimene teeb ostud ükskõik millise rahasumma eest vabatahtlikult. Küll aga saab politsei sekkuda, kui müüja käitub agressiivselt või liialt pealetükkivalt. “Sarnaseid teateid ei ole Kuressaare politseijaoskonnale juba mõnda aega laekunud,” sõnas Sikk.