Noarootsi ühendustee rajamine maksaks 15 miljonit eurot

Veidi üle kahe kilomeetri pikkuse Noarootsi ühendustee rajamine läheks maksma 15 miljonit eurot, näitab värske analüüs.

Noarootsi tammi ehitus on viimase saja aasta jooksul juba kolmandat korda tõusnud laineharjale. Eelmise aasta lõpus sõlmisid Lääne maavalitsus, Noarootsi vallavalitsus ja Ridala vallavalitsus lepingu Noarootsi–Uuemõisa silla tehnilise teostatavuse analüüsiks, kus vaadeldi praegust liiklust ja prognoositi sillaliiklust, valiti ka teetammi ja silla trass, kirjutab Lääne Elu.

Noarootsi vallavanem Triin Lepp ütles volikogule sillast rääkides, et ühendustee analüüsi tutvustus läks vallale maksma 3000 eurot, selle rajamine maksaks aga 15 miljonit eurot. Noarootsi abivallavanem Aivo Hirmo ütles, et analüüsi valmimine on lõppjärgus. Kolme trassivariandi hulgast on valitud üks, millele tehakse tehniline analüüs ja eskiis. Rohkemast on Hirmo sõnul praegu veel vara rääkida, sest analüüsi teostajalt pole tööd veel vastu võetud.