„Enne jõule olid meil müügil mõned puidust kikilipsud ja neid osteti väga hästi kingitusteks,“ rääkis Võrumaal asuva Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi peremees Aivo Värton. „Siis mõtlesin, et miks ma ei võiks nendega ise tegeleda.“

Seda enam, et maaturismiettevõtjal oli juba tükk aega mõlkunud meeles mõte, et võiks ka midagi toota. Samas teadis ta seda, et siinmail on juba mitmeid puidust lipsude valmistajaid, kuid nende toodete hind tundus olevat küllaltki krõbe. Värton tahtis pakkuda selliseid erilisi aksessuaare soodsama hinnaga.

Soodsa hinna hoidmiseks on osad lipsud tellitud Aasiast, kuid osad on lastud valmistada kohalikel puutöömeistritel. Kõik need saavad aga pakendatud Nõiariigis ja pakendil on kirjas, et Nõiariik on nende maaletooja ja valmistaja.

„Seda saan teha turismi madalhooajal, nagu praegu,“ ütles Värton. Lisaks Nõiariigile saab neid kikisid osta ka kolmest Võrus asuvast kauplusest ja nüüd on plaan vallutada ka ülejäänud Eesti.