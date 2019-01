Nõo Lihatööstus sai Poolast 100 kg kahtlast veisekeelt ja 4 kg veisefileed

Kuus aastat tagasi leiti Nõo Lihatööstuse poolt valmistatud täissuitsuvorstis “Parmezana” märgistamata hobuseliha. Hobuseliha DNAd tuvastati kuni 10%. Lihatööstus kasutas kõnealuse tootepartii valmistamiseks Itaalia ja Iirimaa päritoluga veiseliha, mis osteti Ungari ettevõttest. Hobuseliha sisaldanud vorsti toodeti 1408 kg ja turustati Lätis. Müümata kaup kutsuti turult tagasi ja hävitati.

“See oli meie ettevõttele valus kogemus. Oleme omad järeldused teinud,” rääkis Kruustük pärast seda juhtumit Maalehele. „Tooraine on nüüd kontrolli all – käime tarnijate juures kohapeal, tutvume ettevõttega, ei osta tundmatust kohast. Kui varem ostsime külmutatud lihatükke, siis nüüd ostame rümpa ja see välistab olukorra, et veiseliha pähe tarnitakse meile hobuseliha.”

Videost näeb, kuidas paljastas Poola ajakirjanik olukorra ühes tapamajas.