NOOR LUGEJA | Parem surgu iga vanur oma kodus ja tasuta, mitte kusagil hooldekodus ning kalli raha eest!

Koos peab olema odavam, st riik peab tagama, et pensionist jätkuks hooldekoduks, vastasel juhul maksku vahe kinni. Oma kodanikke orjadena pidada ei ole 21. sajandil kohane.“

Kirjutatakse sedagi, et viimase aja trend ongi see, et järjest enam suureneb hirmunud noorte arv, kes hakkavad põhjuseid otsima, et oma vanematest mingil moel lahti öelda. Saagu ise hakkama!

Väidetaks koguni, et hooldekodud on äri hooldekodude keti juhtidele, kes Euroopa toetusi välja peilivad ja selle oma tasku panevad.

Soovitatakse sedagi, et vanainimese võiks terveks päevaks üksi koju jätta ning väidetakse, et hooldekodu on mugavusteenus.

„Tegelikult saab küll terveks päevaks koju jätta vanainimese. Ei sure ära. Hooldekodu on siiski mugavusteenus, luksus. Oli seda ka nõuka ajal.

Kui lapsed elavad kaugel, tuleb palgata mõni kohalik, kes vanainimesele toitu käib viimas kaks korda nädalas,“ kirjutab Reaalsuses.

Leitakse ka, et vanureid võiks abistada töötud. „Miks ei rakendata töötuid ja invaliidsuspensionäre vanurite abistamisega lisaraha teenimisel? Sorry, kui on valida, kas panna oma vana vanem kuhugi hooldekodusse ja maksta ilget pappi selle eest või maksta a la 100 eurikut memme pensionärist naabrile, et too talle süüa viiks ja regulaarselt vaatamas käiks, valin viimase.

Ka voodihaige võib vabalt kodus oma viimaseid elupäevi veeta, pole hooldekodu tingimata vaja.“

Üks noor lugeja aga põrutab: „Parem surgu iga vanur oma kodus ja tasuta, mitte kusagil hooldekodus ning kalli raha eest!"