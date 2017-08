Noor pere Hiiumaal annab ise endale tööd

Eritellimusel beebiriided ja seiklused – need on kaubad ja teenused, millega elatab end üks noor ja ettevõtlik neljaliikmeline perekond.

Seda, et hiidlane Joonas Väärtnõu (31) on seiklusminister ja korraldab seiklusi nii lapsevankri kui maasturi omanikele, teavad üsna paljud.

Aina enam on ka neid, kes avastanud tema pealinnatüdrukust abikaasa Anna Väärtnõu (30) õmmeldud rõõmsavärvilised beebiriided, kirjutab Hiiu Leht. Tellimustöödega alustas ta, kui esiklaps Sebastian (3) polnud aastanegi. Algul õmbles naistele, ka tantsuriideid. “Oma lastest ajendatult hakkasin beebiriideid tegema,” selgitas Anna, et polnud päris rahul sellega, mida poes pakutakse. Tellimusi tuleb juba päris palju ja kaubamärgi Gomerakids rõõmsavärvilisis beebirõivaid küsivad ka kauplused. Nii käis Anna pidamas läbirääkimisi Hiiumaa õmblusettevõttega Meritik, et tellida väikepartiisid, mida saaks panna müüki laste disainrõivaste poodidesse.

“Loodame, et koostöö läheb käima,” ütleb Anna Väärtnõu. Nii ongi noor pere praegu ise endale tööandjad. Selgub, et beebiriiete disaineri ja seiklustekorraldaja töö toovad päris hästi sisse ning isapuhkusel Joonas enam palgatööle väga ei kipugi. “Kaheksast viieni töö tundub nii piirav,” leidis Joonas.