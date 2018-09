Noppeid omaaegsetest Johannes Paulus II visiidi kajastustest: oleme siin lennuväljal nagu lambad aedikus…

Päevaleht avaldas küll suures mahus artikleid, kuid need paistavad silma allikate vähesuse ja üldsõnalisuse poolest. Peaaegu ühegi inimesega pole räägitud ning ka Toomas H Liivi mahukas reportaažis „Seitse päeva paavstiga“ ei räägi paavstiga koos olemisest pea midagi. Ühe seigana saab visiidi algul teada, et keegi hispaanlasest ajakirjanik on jala nikastanud, kuid see ei takista tal töötamast.

Huvitav fakt on see, et Leedu ülekandejaam näib olevat läinud rikki just siis, kui oli vaja Lätis toimuvat missat üle kanda. Et see niisama juhtus, ei tahtnud eestlased uskuda, seda enam, et arvati, et KGB on paavsti visiidi nurjamiseks nagunii ka suure kuulujutuveski käima lükanud.

Hoogsamas võtmes lähenes visiidile Postimees, pannes julgeid, isegi kollasevõitu pealkirju ning kirjeldas sedagi, kuidas need vähesed, kel õnnestus pilet saada (ca 2500 inimest) kaugelt ja lähedalt missale saabusid.

Ent kõige erksama kajastusega paistis silma Eesti Ekspress. Ajakirjanik Kalev Kesküla oli käinud rääkimas visiiti ettevalmistava preester Rein Õunapuuga ning sealt mitmeid meeleolukaid tsitaate saanud.

Et Õunapuu toksis pea kõik missale soovijad ise arvutisse on Kalev Kesküla mh pannud kirja sellise lõigu:

„Mis ameti mees olete?“ pärib isa Rein keskealiselt mehelt, kes üheski koguduses arvel pole, aga EV passi näpuvahel veeretades palub ikkagi paavsti näha. — „Lukksepp.“ — „Pommi teha oskate?“ — „Vahest oskan kah, kui vaja peaks olema,“ vastab lukksepp trotslikult. „Pommi pärast see möll siin käib,“ seletab isa Rein ja paneb mehe kirja.

Ka järgnev väljavõte missa harjutamisest Rein Õunapuu sulest on tore lugemine: