Norra teadlaste uuring annab aimu kevadiste haneparvede kahjust põldudele

Hanekahjude vähendamiseks soovitavad Norra teadlased viivitada kevadel kõrrepõldude kündmisega, sest need on hanedele atraktiivsed peatuspaigad.

Norra teadlased uurisid, millist kahju tekitavad heinamaadele rände käigus peatuvad lühinokk-haned. Selgub, et kui põllult käib läbi palju linde, on kahjud märgatavad, kirjutab Linnuvaatleja blogis linnuökoloog Marko Mägi.

Norras Teravmägedel pesitsevate ning Taanis, Belgias ja Hollandis talvitavate lühinokk-hanede (Anser brachyrhynchus) arvukus on viimastel kümnenditel Taanis ja Norras toimunud intensiivse sügisese hanejahi tulemusel küll langenud, kuid on jätkuvalt suurem põllumeeste taluvuspiirist – 2016. aastal loendati 74 000 lühinokk-hane, mis on viiendik rohkem kahjude vähendamiseks soovituslikust 60 000-st. Norra põllud asuvad lühinokk-hanede rändetee keskel ja on hanedele sobilikud peatuskohad.