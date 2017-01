Väikefirmad võiksid julgemalt kasutada vabakutseliste spetsialistide globaalse kogukonna teenuseid, kes teevad tihtilugu töö ära odavamalt kui Eesti vastava ala teenusepakkujad.

Ettevõtja Jakob Saks rääkis kompetentsikeskuse Tsenter viimasel teemahommikul, kuidas interneti vahendusel erinevaid turundusteenuseid välismaalt hankida ning milliseid võimalusi vabakutseliste kogukond pakub.

„Põhiprobleem on selles, et Eestis on vähe turundajaid,” rääkis Saks Lõunaeestlasele. „Konkurents on üsna hõre.”

Turunduses valitseva tööjõupuuduse tulemuseks on teenuste kõrged hinnad, mis võivad väikeettevõtjale üle jõu käia.

Sestap soovitab Saks heita teenusepakkuja valikul pilk peale ka vabakutselisi koondavatele veebilehtedele (nt upwork.com) kus miljonid inimesed oma teenuseid pakuvad ning teevad seda soodsamalt kui samal alal tegutsevad Eesti firmad.

Näiteks kui Eestis maksab veebilehe loomine umbes 2000-3000 eurot, on sama töö hinnavahemik upwork.com keskkonnas Saksa andmeil 375-750 eurot.