Nõuka-aegsed maaparandussüsteemid hakkavad üles ütlema, uputus ootab nii mõndagi maaomanikku

Üle-eelmisest sügisest saati on Elva valla mees Arvo Kits üha enam hädas oma koduaeda uputava veega. Põllumajandusameti Valga keskuse juhataja Meelis Mummi sõnul peaks iga maaomanik teadma, mis tema maa sees on, kuid tegelikult see nii ei ole ning seetõttu võib samalaadne probleem tabada teisigi maa- ja majaomanikke.