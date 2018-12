Loomakasvatajate hinnangul on kehtestatud näitusekeeld järjekordne samm karusloomade kasvatajate nurkasurumiseks.

„Maaeluministeerium koostas nimekirja, milliseid loomi tohib näidata. Tšintšiljad ei saanud nimekirja sisse, aga igasugused ussid said ja sellest on lihtsalt kahju. Sest tšintšiljad on just sellised talude või perefarmide loomad, kes annavad inimestele tööd,“ rääkis loomakasvatuse emeriitprofessor Olev Saveli.