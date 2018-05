Nutikas talunik kinnitas põletiku vältimiseks lehma udarale rinnahoidja

Šoti talunikul oli probleem – vasikas ei tahtnud ema tagumistest nisadest piima imeda ning ähvardas lehmale udarapõletiku tekitada. Õnneks oli karjapidaja abikaasal kaval idee, kuidas vasikas tagumiste nisade juurde saada.

56aastane Põhja-Soti mägismaa veisekasvataja Graham Burnett oli mitu päeva hädas, kuna vasika nisaeelistuse tõttu hakkasid teised kaks nisa piimaga täituma ning valusaks ja põletikuliseks muutuma. Vasikat ümber õpetada ei õnnestunud, seega tuli midagi teha udaraga.

"Proovisime esmalt teibiga, aga see ei töötanud, seega soovitas abikaasa kasutada oma vana rinnahoidjat ja see töötas hästi," ütles Burnett väljaandale The Sun. Rinnahoidja sobis koormakummi ja nööri abil kenasti kahe esimese udara ümber.

Mehe sõnul istus 36A Marks&Spenceri rinnahoidja nagu valatult. Tagumiste nisade jaoks olevat vaja läinud juba suuremat numbrit.

Internetis udarast pilti jaganud naaber Donald Ross ütles BBCle, et lehma oleks saanud ka käsitsi lüpsta, kuid see oleks võinud lehmale ebamugavam olla ning lehm oleks võinud lüpsjale jalaga virutada.

"Rinnahoidja kasutamine oli lehma huvides. Materjal oli pehme ning see kinnitati lehma külge kummirihmaga," ütles Ross.