Nüüdsest saab ilma vaadelda uue tehnikaga

Täna jõudis Soomest keskkonnaagentuuri kohale esimene partii suuremast hankest, mille käigus saavad värsked automaat-mõõteseadmed 16. ilmavaatlus- ja hüdroloogiajaama. Tegemist on ühe mahukama lepinguga projektis „Meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste näitajate seire arendamine kliimamuutuste hindamiseks või prognoosimiseks“, mida finantseeritakse Euroopa Ühtekuuluvusfondist.

Saabuvast esimesest partiist saavad täiendust Pärnu, Ruhnu, Valga, Kunda, Virtsu, Pakri, Kunda, Särevere, Narva linna ja Kulgu mõõtejaamad. Tegu on ilmavaatlusjaamade automatiseerimise ja sealse tehnika uuendamise protsessiga, et tagada kogutavate andmete järjepidev, töökindlam ja kvaliteetsem talletamine.

Esimese partii automaatjaamade tehnikast avasid täna Harku aerojaamas ühiselt keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala ning seadmed tarninud Vaisala OY Balti regiooni müügijuht Jukka Sihvola. Lepingu järgselt sisaldas saadetis anemomeetreid, pluviomeetreid, püranomeetreid, tseilomeetreid, pürgeomeetreid ja mitmed teisi andureid, millega mõõdetakse õhu temperatuuri, õhu rõhku, vee temperatuuri, vee taset, tuule suunda, tuule kiirust, suhtelist õhuniiskust, sademete kogust, summaarset kiirgust, hajuskiirgust, ultraviolettkiirgust, päikesepaiste kestust, maapinna temperatuuri, pinnase temperatuuri, pilvekõrgust, ilmatüüpe.

„Kõik seadmed vananevad ning vajavad aeg-ajalt uuendamist. Hea meel on tõdeda, et meie lepingupartner Vaisala OÜ on maailmatasemel tegija, kelle seadmeid võib kohata mistahes maailma nurgas. See lisab meile kindlustunnet, et mõõdetavad andmed saavad korrektselt ning turvaliselt talletatud.“ kiitis Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala Soome partnereid.

Uute seadmetega on tagatud ilmaandmete järjepidev registreerimine ning nende tõrgeteta töö. Projekt algas 2015 aasta alguses ning kestab kuni 2019 kevadeni.