Juba veebruaris täheldas veebikonstaabel Jana Frolova, et Eestis ringleb ohtlik lastemäng “Jookse või sure”, mille sisuks on joosta liikuva sõiduki nina eest võimalikult lähedalt üle sõidutee. Sel nädalal märgati ka Kuressaares lapsi sarnasel moel aega viitmas.

Eile ilmus ka Facebooki gruppi Märgatud Saaremaal teade, et Tolli tänaval on märgatud lapsi autode eest läbi jooksmas. Postitaja kirjutas, et märkas nii esmaspäeva päeval kui kolmapäeva hommikul koolikottidega noori, kes olid nn jahti pidamas.

Pealtnägija hindas silma järgi, et tegu võis olla 3.–5. klassi poistega.

“Üks noor jooksis auto nina eest läbi, hüüdes teistele teiselt poolt: “Noh, nannipunnid, tehke järele – näe, jõudsin eest läbi!” Mõne aja pärast auto lähenedes jooksis teine jne,” kirjeldas vahejuhtumit pealt näinud inimene olukorda.

Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juhi Matis Siku sõnul ei ole politseid juhtunust teavitatud, kirjutab Meie Maa.

Politsei andmetel sai Eesti teedel möödunud aastal jalakäijatena kannatada 67 kuni 16-aastast last.