Õiglase kaubanduse šokolaadi saab igast toidupoest, aga muud kaupa leiab vähem

Arengumaade talunike mõistlike töötingimuste eest seisev MTÜ Mondo leidis Eesti toidupoodide sortimenti uurides, et õiglase kaubanduse tingimustele vastavaid toiduaineid leiab ka väiksematest toidupoodidest, kuid peamiselt on valida kohvi, tee ja šokolaadi vahel.

Kõige lihtsam on üleilmse vaesuse vastu võitlemisel väike panus anda kohvi ja teesõpradel. Kuuma joogiga tihti käsikäes käivad suhkur ning šokolaad on poodides kõige levinumad tooted, mis on märgistatud kauge riigi töölise ausat tasu sümboliseeriva Fairtrade, UTZ Certified või muu analoogse logoga.

Suuremates poodides leiab sobivaid kohvi ning teesorte suhteliselt laias valikus ning küllalt lihtne on ka neil, kellele meeldib Kalevi või Fazeri šokolaad. Need ettevõtted kasutavad ainult heakskiidetud päritoluga kakaod. Laima pole õiglastel tingimustel toodetud toorme UTZ sümbolit veel külge saanud.

Vähemalt kümmekond nimetust ausatel tingimustel valminud kaupa leiab MTÜ Mondo vabatahtlike läbiviidud uuringu kohaselt ka väiksemate asulate poodidest, laia šokolaadivalikut arvestamata. Tallinna ja Tartu poodide kõrval olid valikus ka Tõrva, Orissaare ja Tamsalu kauplused.

Tegelikult on valik väike

Eelpoolnimetatud kaubaartiklite kõrval on välismaist eetilistel tingimustel valminud toitu meie poodides vähe. Näiteks enamik toidupoodides müüdavatest puuviljadest on küll välismaist päritolu, osa neist ka vähearenenud riikidest, aga selliseid, mis oleks tunnistatud õiglase kaubanduse põhimõtete järgi toodetuteks, pole peaaegu üldse.

Fairtrade märgistust kannavad tuntumatest brändidest ka osa Santa Maria maitseaineid, mõned kodumaistest Friends sokkidest ja Ben&Jerry's jäätised. MTÜ Mondo kutsub kaupmehi üles rohkem õiglase tootmise kaupa valikusse võtma, kuna inimeste soov vastavate toiduainete järgi kasvab.

MTÜ märgib, et õiglane kaubandus ei ole heategevus – see on tootmis- ja kauplemisviis, mille eesmärk on kaubanduse abil vaesust vähendada, tagada arenguriikide tootjatele head hinnad, mõistlikud töötingimused ja jätkusuutlik tulevik. Soovitakse saavutada samasugune olukord, mida arenenud riikides, sealhulgas Eestis, tagavad seadused ja nende järgimine.